Atentos a lo que sucede en Gran Hermano 2023, los fanáticos se sorprendieron ante el tuit de un usuario que predijo quién se irá de la casa más famosa del país el próximo domingo, según el tarot.

“Atención. Se le viene la noche a Nicolás (Grosman) y el lunes puede que lo tengamos en el debate, chau, las energías están enfocadas RE en él”, anunció @alejobladimiir, que ya acertó con sus predicciones en más de una ocasión.

“Atención. Se le viene la noche a Nicolás y el lunes puede que lo tengamos en el debate, chau, las energías están enfocadas RE en él”.

Esto se dio luego de que “Los Bros” hicieran un complot en el sum. Al dejar expuesta su estrategia, el resto de la casa se dio cuenta de que deben ir contra ellos antes de que sea demasiado tarde. Además, Furia deslizó que quiere sacar a El Chino por su alianza con Coti Romero, que ya fue eliminada del reality. ¿Se cumplirá el vaticinio?

CONTUNDENTE DEFENSA DE SANTIAGO DEL MORO A GRAN HERMANO 2023 TRAS LAS FUERTES CRÍTICAS

Luego de que se viviera una noche a pura emoción en la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 (donde Coti Romero fue la más votada para abandonar el reality de Telefe), Santiago del Moro le hizo frente a las críticas hacia el programa.

“Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano sin verlo. ¿Por qué digo esto? Porque Gran Hermano no es una competencia ni de valores, ni de formas: es un juego de convivencia”, sentenció el conductor en una nota que dio a A la Barbarossa.

“Es muy difícil para los que hacemos Gran Hermano, cuando se opina tanto de Gran Hermano sin verlo”.

Además, se refirió al tremendo descargo de Juliana “Furia” Scaglione al tratar de “mugrosa” a Coti en vivo: “Cuando hace todo ese acting que hace, no me está faltando respeto a mí ni a sus compañeros. Ella aprovecha lo que ella intuye que es el momento pico del programa, donde hay más gente viéndola, para bajarle una línea a la gente que la mantiene dentro de la casa”.

“Es decir, dice a quién hay que votar, dice por qué está enojada, dice lo que sí, lo que no, lo que le gusta, lo que no. No más que eso. No es un juego de respeto ni a mí, ni a la gente, ni al público. El público elige quién se queda y quién se va, más allá de la falta de respeto de uno o de otro, siguen bancando por algo”, añadió.