Fue un momento de inmensa emoción la que se vivió en vivo en América Noticias, luego de que Daniel Ambrosino revelara que su compañera, Soledad Larghi está esperando un hijo junto a su pareja, Luciano.

En medio de la felicidad, la periodista compartió sus sentimientos: “Estoy feliz. Fue una buscada muy larga y muy linda. Fueron tres años de tratamiento”, comenzó diciendo la conductora al cierre del noticiero, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro.

Foto: Captura (América)

Además, después de dar la primicia de que espera un varón, aventuró un posible nombre, teniendo en cuenta su fanatismo por River (a diferencia del futuro papá, que es de Platense): “Veo un Enzo, eh”.

“Es un camino de aprendizaje. Esta noticia te borra todo lo duro que fue el camino, y sabes que valió la pena”, cerró Soledad, muy movilizada por esta hermosa etapa que está transitando en su vida.

“Es un camino de aprendizaje. Esta noticia te borra todo lo duro que fue el camino, y sabes que valió la pena”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SOLEDAD LARGUI HABÍA CONTADO EN JULIO DE 2021 QUE HABÍA PERDIDO UN EMBARAZO

Siempre dispuesta a brindar su opinión, Soledad Larghi habló de cómo es ser comunicadora y trabajar en TV en plena pandemia. En este ida y vuelta con el ciclo Chicas Guapas, también contó que este año arrancó muy difícil porque perdió un embarazo que la tenía muy ilusionada.

“Este año quedé embarazada y, lamentablemente, perdí el embarazo en la semana 10″, había contado la periodista haciendo hincapié en que su familia ya sabía que estaba embarazada y había festejado la feliz noticia.

“Este año quedé embarazada y, lamentablemente, perdí el embarazo en la semana 10″.

Sin embargo, se mostró esperanzada: “Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad... No llegó a un buen puerto, pero ya llegará”, expresó, positiva.

Antes de despedirse, Sole remarcó que aún sueña con la posibilidad de convertirse en mamá. “Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz”, cerró.