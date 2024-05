Sin filtro, Matilda Blanco dio en LAM picantes detalles sobre el apasionado romance que vivió con Matías Alé. Muy picante, reveló que el actor le pedía que le rozara en cuerpo con sus pies. De hecho, mirando a cámara, se sacó los zapatos y posó muy sensual rememorando su affaire con el ex de Graciela Alfano.

En este contexto, Matías alzó su voz y por primera vez habló de su relación con la crítica de moda. “Yo la adoro a Matilda, es una mujer encantadora que me ayudó mucho. Es encantadora y la quiero mucho. Fue una linda experiencia y la recuerdo con mucho cariño. Le mando un beso enorme y tiene muy lindos pies”, le dedicó, con picardía, en diálogo con PrimiciasYa.

Además, aclaró que Marixa Balli, otra de las “angelitas”, no fue su pareja, sino su “mentora”. “Ella fue mi mentora, yo la adoro. Hicimos la Isla de Balli como ella dijo. Es una persona que me ayudó mucho, nos fuimos en una combi hacer una nota con Graciela Alfano y nunca más volví, como ella dice. Yo la adoro y tiene un gran corazón”, sumó, con ternura.

¿QUÉ HABÍA DICHO MATILDA BLANCO SOBRE SU ROMANCE CON MATÍAS ALÉ?

Matilda fue quien destapó en LAM su pasada relación con Matías.

“Fue un touch and go y después otro touch and go y así, unas veces... Era la época de Este es el show y él me levantó a mí. Decía que yo lo había puesto muy nervioso porque hablé de su ropa, lo empecé a tocar y en el programa me sentaban sola con él”, reveló.

Y se despidió dando a conocer el “fetiche” de Matías. “Del canal fuimos a comer algo y después fuimos a su casa. Tiene un fetiche con los pies y eso no lo sabe mucha gente. Me miraba los pies y me decía que le encantaban los pies de bailarina. Cuando llegamos, yo estaba vestida y me dijo: ‘mostrame los pies’. Sí, me descalcé y le hice así. Me hizo masajes en los pies, también”, cerró, picante.