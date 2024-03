El repaso de Graciela Alfano (71) desus affaires con famosos surgió el nombre de Osvaldo Sabatini (58) como el hombre que se le escapó allá por 2001, y Catherine Fulop (59) rompió el silencio ante Ciudad.

“Me quedó uno en el tintero. Me acordé, yo estaba filmando Nada por perder, con Ova Sabatini, en la que había una escena que teníamos de sexo dentro de una bañera, de una ducha”, comenzó la actriz en una nota con Intrusos.

“En ese momento, Ova estaba separado de Catherine, como que estaban distanciados. ¡Oh, no! Yo me hice la interesante... Yo ya me había hecho toda la idea”.

Graciela Alfano en Intrusos.

Y si bien Graciela no admitió que no era mucho problema si los hombres estarab comprometidos, aclaró: “Con Katherine no daba (meterme en el matrimonio) porque somos amigas. Pero, honestamente, hubiera hecho un trío”.

“Entonces, cuando estamos un par de días antes, aparece Katherine en el hotel donde estaban filmando, muy cariñosa con Ova. Parece que se habían reconciliado. Estaban estaban hechos fuego. Y yo dije, ‘me cagó!’, porque esto se me bajó así, viste, era una cosa. Dije, a esta pareja que tiene familia, qué sé yo, me encantan juntos, no sé, yo no podía. Así que el Ova se me escapó, sí”, cerró Graciela Alfano.

LA REACCIÓN DE CATHERINE FULOP A LA CONFESIÓN HOT DE GRACIELA ALFANO

Atenta a las declaraciones de Graciela Alfano sobre Ova Sabatini en Intrusos, ante el llamado de Ciudad Catherine Fulop elogió a la artista: “La amo. ¡Qué mujer tan bella, por favor!”,

Luego, hizo memoria sobre lo que pasaba en su matrimonio en 2001: “Justo en ese momento estábamos en un cortocircuito con mi marido. A lo mejor se le hubiera presentado la ocasión con la Alfano. Ja”.

Catherine Fulop y Ova Sabatini.

Ahí, Cathy subió la apusta: “Uno siempre tiene la fantasía de hacer un trío, que se te de. Ganas de cumplirle la fantasía a tu marido que a lo mejor tiene ganas, pero no sé. Después pasa el tiempo y una va aplacando esas fantasías locas”.

AL final, Catherine Fulop se enorgulleció de los piropos de Graciela Alfano: “Es un honor que una mujer tan bella diga que le tenía ganas a mi marido y a mí”.