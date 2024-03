En 1996 Graciela Alfano (71) despertaba pasiones al frente de El periscopio con su osadía, y entre sus admirados más acérrimos estaba Nazareno Casero, que recorría el canal mientras su papá Alfredo grababa Cha cha cha y ahora confesó sus fantasías con ella en un hilo de Twitter / X.

Todo comenzó cuando Nazareno respondió a una tendencia de esa red social que preguntaba: “Te encara Graciela Alfaro, ¿qué haces?” con una anécdota de lo más divertida. “Corría el año 1996, mi viejo trabajaba en América 2 haciendo Cha cha chá, y yo iba casi todos los días a las grabaciones”, comenzó.

“Recuerdo que en reiteradas ocasiones íbamos en calidad de amigos a visitar a la Alfano a su camarín y ella me recibía con besos (tiernos, JAMÁS se propasó). Me daba unos besos, me decía lo lindo que era y lo bien que me portaba…”, agregó el protagonista de la serie Maradona sueño bendito.

“Yo obviamente estaba incendiado por dentro, porque si bien era un niñito de 10 años, podía entender que Graciela Alfano era un incendio forestal que quemaba todo a su paso. Creo que después de Xuxa no había mujer que hiciera latir tan fuerte mi pequeño corazón infantil”, señaló Casero.

NAZARENO CASERO CONTÓ CÓMO ERAN LOS ENCUENTROS CON GRACIELA ALFANO EN EL CAMARÍN DE LA CONDUCTORA

“La cuestión es que luego de besos y halagos por parte de ella hacia mí, Graciela buscaba dinero entre sus pertenencias y entregaba un billete que incluso tenía rastros de su perfume. A veces eran billetes de 5 pesos, de 10 y hasta hubo alguno de 20.

“Es decir que la Alfano me besuqueaba y me daba dinero que gastaba en el kiosco de al lado del canal. Comía panchos y alfajores, tomaba coquitas… todo pago por Graciela Alfano. Recuerdos imposibles de olvidar”, cerró Nazareno que luego se dedicó a contestar las preguntas de sus seguidores.

“¿Besos en dónde?”, quisieron saber. “En los cachetes, amiga. Ella me besaba como a un niñito medio cachetón, y yo claramente gustaba de ella y me ponía colorado, enamorado. Me daba adrenalina ir a verla. Todo re nice”, explicó.

“Los hombres hacen literalmente cualquier cosa con tal de no aceptar que un poco fueron abusados de chicos”, le dijo otra seguidora. “Pero si yo estaba chocho con la situación. Me latía el corazón fuerte e incluso en el cuerpo, tenía otras señas inequívocas de que la pasaba bien en esa situación. Aparte era la Alfano, no traspoles tu marco teórico de niña a niño porque no es el mismo”, aseguró.

