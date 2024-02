Victoria Vanucci aclaró en su visita a Socios del Espectáculo la polémica vintage con Graciela Alfano de cuando la echaron de su local de lencería.

“El día que la echaste a la Alfano de la casa de lencería... ¿qué pasó ese día?”, le preguntó Rodrigo Lussich y ella contestó: “Gracias por hacerme esta pregunta”.

“Yo no la eché a Graciela, ella estaba paseando, yo jamás la habría echado porque ella hubiese sumado” dijo y explicó lo su versión de lo que sucedió.

Victoria Vanucci en Socios del Espectáculo.

“Matías sufrió situaciones de secuestros con su familia y durante muchos años se la vinculó a Graciela al dictador Emilio Massera, que fue la persona que secuestró a la abuela de él”, dijo.

Al final, le habló directamente a la exvedette: “Le quiero pedir a Graciela que por favor entienda que no fui yo porque es la verdad. Yo me enteré de todo ese quilombo después de que pasó”.

POR QUÉ MATÍAS GARFUNKEL HIZO QUE VICTORIA VANUCCI PASE UNA NOCHE PRESA

Victoria Vanucci contó el episodio de violencia de género que vivió con Matías Garfunkel cuando le pidió el divorcio por el que terminó presa.

“Cuando volví de Israel, le pedí el divorcio y no fue tomado de la mejor manera... me puso en una esquina, me zamarreaba y me decía ‘¡no, no, no!”, relató al programa de eltrece.

Luego, explicó: “Entonces, lo empujé para poder irme al baño para calmar la situación un minuto. Escuché desde el baño que llamó a la policía y no entendí… terminé en una cárcel. Denunció que había sido agresiva con él”.