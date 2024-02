La cautela con que Victoria Vanucci habló de su conflictivo divorcio de Matías Garfunkel, contrasta con la gravedad de la dramática situación que vivió en Estados Unidos, donde hasta pasó una noche presa por una falsa denuncia del empresario.

“Uno trata de cuidar a sus hijos. Yo dejo el pasado en el pasado y trato de mirar para adelante por el bien de mis hijos”, expresó apenas llegó al país en una nota con Socios del Espectáculo.

Aunque luego reconoció que “fue terrible” cuando su exmarido se llevó a sus hijos y le impidió verlos: “También hay que entender que hay una enfermedad. Y no quiero que mis hijos vean de mi parte como madre que no lo entiendo…”.

“¡Por supuesto que fue tremendo! No sé cómo explicarlo. Pero no quiero que mis hijos me resientan por llevarme muy mal”, continuó.

Ahí se explayó sobre la noche que pasó tras las rejas: “Fue tremendo. Estuve en una cárcel. Una experiencia en la que no paraba de llorar. Me quedé shockeada”.

“Hay que entender que cuando hay bipolaridad en ese nivel, se te salta el gatillo, no podés entender y no hay cómo frenar sin medicación. Fue muy fuerte para mí. Nunca me lo hubiese esperado”, cerró Victoria Vanucci sobre Matías Garfunkel, quien está bajo tratamiento psiquiátrico.

CÓMO ES LA RELACIÓN DE VICTORIA VANUCCI CON MATÍAS GARFUNKEL

“Nuestra relación es solo de padres, acerca de los chicos, y muy respetuosa de mi parte”, afirmó.

Entonces, Victoria Vanucci se sinceró sobre el calvario que vivió con Matías Garfunkel: “La verdad es que la pasé re mal”.

Por otra parte, la extenista agradeció a la prensa argentina por difundir su drama: “Me ayudaron a recuperar a mis hijos más rápido”.

Al final, Victoria Vanucci se alivió: “Mis hijos están muy bien. Gracias a Dios Indiana y Napoleón están con mamá, felices, tratando de hacer planes todos los días, de que ellos procesen un poquito lo que pasó y que entiendan que es lo que hay. Pero vamos a tratar de llevarlo como equipo de la mejor manera posible para que no sea traumático”.