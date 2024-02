El regreso de Victoria Vanucci a Estados Unidos desde Israel, donde fue a visitar a uno de los hijos mayores de Matías Garfunkel en plena guerra, fue el momento en que al empresario se le activó la faceta más triste de su bipolaridad.

“Él estaba muy agradecido, me senté y le dije que ya era hora de que formalicemos nuestro divorcio. Ese fue el disparador del desequilibrio químico en el cerebro. No sé si lo estoy diciendo de una manera correcta”, explicó en el estudio de Socios del Espectáculo.

“Cuando pedí eso no fue tomado de la manera esperada”, blanqueó la madre de Indiana y Napoleón Garfunkel.

“Él estaba muy agradecido, me senté y le dije que ya era hora de que formalicemos nuestro divorcio. Ese fue el disparador del desequilibrio químico en el cerebro”.

“Estuvo totalmente estable estos 14 años, hasta se ve que esto le causó un impacto importante y nunca había conocido esa parte”, aseguró.

POR QUÉ MATÍAS GARFUNKEL HIZO QUE VICTORIA VANUCCI PASE UNA NOCHE PRESA

Entonces, describió el episodio de violencia de género: “Lo que pasó fue que me puso en una esquina… Me zamarreaba y me decía ‘¡no, no, no!’. Entonces, lo empujé para poder irme al baño para calmar la situación un minuto”.

“Lo que pasó fue que me puso en una esquina… Me zamarreaba y me decía ‘¡no, no, no!’. Entonces, lo empujé para poder irme al baño para calmar la situación un minuto”.

“Mis hijos estaban abajo y no estaban escuchando porque para mí es fundamental”, precisó.

En ese punto, reveló: “Escuché desde el baño que llamó a la policía y no entendí… Terminé en una cárcel. Denunció que había sido agresiva con él”.

“Escuché desde el baño que llamó a la policía y no entendí… Terminé en una cárcel. Denunció que había sido agresiva con él”.

Así fue que una patrulla llegó al hogar y un policía le entregó un formulario en donde la notificaba que debía comparecer ante la Justicia: “Ese papel lo agarró Matías al día siguiente, que me intentó pedir disculpas. No me imaginé que decía que en 14 días me tenía que presentar ante el juez, que me lo había explicado el policía”.