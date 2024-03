En 2003, Hugo Chávez visitó a Mirtha Legrand en uno de sus legendarios almuerzos y coincidió en la mesa con Mauricio Macri, y este sábado, la conductora le recordó a Catherine Fulop lo seductor que resultó en aquella ocasión, lo que resultó en un reproche mutuo.

Este sábado en la mesaza de Mirtha, Catherine reveló que es probable que ya no pueda volver a Venezuela a raíz de una normativa denominada “Ley del odio” que ha llevado a muchos opositores al gobierno de Nicolás Maduro a la cárcel por expresar sus sentimientos.

“Sabés que yo lo recibí a Hugo Chávez. ¿A vos te molestó que yo lo recibiera?”, le preguntó a Catherine, que en su momento le había hecho un reproche a la conductora porque había afirmado que “si fuera venezolana lo votaría”.

MIRTHA LEGRAND Y CATHERINE FULOP SE REPROCHARON LA PRESENCIA DE UN POLÉMICO INVITADO EN UNA MESAZA DE HACE 20 AÑOS

“Porque a mí me molestó que te molestara. Me resultó simpaticísimo. Y en esa época él estaba muy carismático. Muy argentino estaba, muy porteño y le gustaba”, agregó Mirtha, frente a la sorpresa de Catherine. “Te espero afuera, a la salida”, le contestó Catherine, en clave de broma.

“En realidad no me molestó que tú lo invitaras porque yo, en eso, soy muy democrática. Amo la democracia y me encanta que tú invites a cualquier persona de cualquier rubro, que se puedan sentar aquí y expresar lo que sienten. A mí lo que me molestó fue cuando tú dijiste ‘Si yo fuera venezolana, te votaría’”, recordó Catherine.

“Eso dije, sí, sí. Eso dije. Debo decir que fue tan simpático que nos conquistó a todos”, recordó Mirtha. “Yo tengo amigas mías que estaban fascinadas y embelesadas por él. Y después reconocieron que realmente fue…”, dijo Catherine, que fue interrumpida por la conductora.

“Yo antes hacía un living y el comedor y el almuerzo. Estaba invitado al living nada más. Y él me dijo ‘Mire, la verdad es que estoy tan cómodo que si usted quiere me quedo a almorzar’. Le qie se quedara y vos sabés que estaba Mauricio Macri, que no quería compartir la mesay se fue a un almacén que había en la esquina y lo tuvieron que ir a buscar”, cerró Mirtha.

