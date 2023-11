Rodrigo Lussich contó en Socios del Espectáculo cómo fue su encuentro con Ángel de Brito en la edición 2023 de la Gala de los Personajes del Año de la Revista Gente.

“¿No lo saludaron a Ángel?”, preguntó Mariana Brey y Adrián Pallares explicó que no se cruzaron en ningún momento frente a frente con el conductor: “No lo vimos”.

“No, yo a Ángel hace tres años que no lo saludo en los Personajes del Año, no es de ahora”, respondió por su parte Lussich sobre la mala onda con el periodista.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

Al final, Pallares aclaró: “Más allá de saludos o no saludos, no hubo ningún momento de tensión ni nada”.

ASEGURAN QUE LUCIANA SALAZAR NO QUISO CRUZARSE CON YANINA LATORRE EN UN EVENTO

Mariana Brey reveló en el programa de eltrece que Luciana Salazar no quiso cruzarse con Yanina Latorre en la Gala de los Personajes del Año 2023.

“Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre”, lanzó la panelista de Socios.