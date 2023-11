Luego de que se reunieran varias figuras en Los Personajes del Año, el evento que organiza la revista Gente, Marcela Feudale fue contundente al opinar sobre la presencia de Luciana Salazar en la fiesta.

“No lo entiendo, y no tengo nada personal con ella, pero me pregunto, ¿cuál fue su destaque de Luciana Salazar este año? ¡Es permanente!”, analizó la angelita de LAM, sin filtro sobre la invitación a la famosa.

Fue entonces que Ángel de Brito tomó la palabra: “Luciana Salazar siempre es personaje”, opinó. Y la locutora cerró, contundente, deslizando que cada celebridad se destacó por algo en particular: “¿Vos decís? Creo que hay destaques porque hay personajes del año”.

ASEGURAN QUE LUCIANA SALAZAR NO QUISO CRUZARSE CON YANINA LATORRE EN UN EVENTO

El evento Los Personajes del Año que realiza cada año la revista Gente y que reúne a muchas figuras fue la antesala de varios momentos que dieron que hablar. Y uno de ellos tendría como protagonistas a Luciana Salazar y Yanina Latorre.

Así lo deslizó Mariana Brey en Socios del Espectáculo: “Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre”, lanzó la panelista del programa de eltrece.

“Cuando la vio entrar a Yanina Latorre y vio que se la podía llegar a cruzar para saludarla, viste como es que va y te da un beso en la frente sin problemas, se empezó a esconder”, agregó, dejando en claro que la modelo no tendría un buen vínculo con la angelita.

Por último, Rodrigo Lussich –que también fue parte del evento junto a Adrián Pallares- cerró: “Había como pequeños livings y ella estuvo casi siempre en su living con la nena (Matilda), podías ir a saludarla, pero salió solo al momento de la foto”.