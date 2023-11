El evento Los Personajes del Año que realiza cada año la revista Gente y que reúne a muchas figuras fue la antesala de varios momentos que dieron que hablar. Y uno de ellos tendría como protagonistas a Luciana Salazar y Yanina Latorre.

Así lo deslizó Mariana Brey en Socios del Espectáculo: “Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre”, lanzó la panelista del programa de eltrece.

“Cuando la vio entrar a Yanina Latorre y vio que se la podía llegar a cruzar para saludarla, viste como es que va y te da un beso en la frente sin problemas, se empezó a esconder”, agregó, dejando en claro que la modelo no tendría un buen vínculo con la angelita.

Por último, Rodrigo Lussich –que también fue parte del evento junto a Adrián Pallares- cerró: “Había como pequeños livings y ella estuvo casi siempre en su living con la nena (Matilda), podías ir a saludarla, pero salió solo al momento de la foto”.

CINTHIA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU CARA A CARA CON LUCIANA SALAZAR EN UN EVENTO

Si bien mantuvo una fuerte rivalidad con Luciana Salazar –en especial cuando estaba de novia con Martín Baclini- Cinthia Fernández sorprendió al mostrarse muy cerca de la modelo en el evento infantil, Disney On Ice.

Ante las repercusiones por la foto que muestra su encuentro, la panelista de Nosotros a la mañana recurrió a las redes para contar cómo fue la experiencia: “Contexto de la foto con Luli. En realidad, me dieron el mismo palco, no me pregunten si fue casualidad o fue a propósito, al lado de Luciana. Yo estaba con Flavio Mendoza y ella cae después”, comenzó diciendo la mamá de Charis, Bella y Francesca (frutos de su relación con Matías Defederico) en Instagram Stories.

“Viste que mis hijas son hermosamente mágicas y también son barderas. Claro, su hija vio que mis nenas estaban recontra divirtiéndose y se fue acercando. Y Luciana le decía a su hija ‘Matilda, vení’, ‘Matilda, vení’. Yo dije ‘ya está’. Amo que los chicos se diviertan y tengo como debilidad por eso”, agregó.

Asimismo, Cinthia reveló que fue quien rompió el hielo con Salazar: “Cuando la veo a Luciana incómoda, le dije ‘dejala, está todo bien’. Cuestión que después abro una bolsa llena de caramelos, cual madre irresponsable que amo malcriarlos, y le ofrecí un caramelo Matilda y me lo agradeció”.

“Se dio que Mati termino a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”.

“Cuando nos vieron juntas, era muy atractivo pedirnos una foto y pasó Paula Varela que quería una. Sacamos ‘foto Hollywood low cost’ y justo Luciana quedó al lado mío. Juro que, si lo armábamos, no nos salía. Ahí, ella como que se aleja, pero después se dio que Mati termino a upa de una de mis hijas. Eso desactivó cualquier tipo de incomodidad”, continuó.

Y cerró, entre risas: “Cuando se fue, saludó. Hace mucho que no cruzábamos palabra y no fue más que eso, no es que hablamos, ni nada. Fue una situación linda, de ver a nuestros hijos juntos. Yo la tengo bloqueada y ella también. Lo que Baclini no hizo, Disney pudo”.