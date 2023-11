Luego de que Yanina Latorre revelara que fue elegida por El Polaco para ser la protagonista de su nuevo videoclip, el cantante contó cómo fue trabajar con la panelista de LAM y le dedicó unas dulces palabras.

“Estoy muy feliz, se lo dije a ella. Después, el tema puede pegar o puede no pegar, pero cuando una persona quiere hacerlo y hay buena onda, son cosas lindas que pasan. Estamos muy contentos”, reveló el cantante tras filmar con la angelita.

“Te agradezco con todo mi corazón, sos una princesa. Gracias por tu amabilidad y por divertirte”.

“Cuando uno hace un video, tiene varias ideas de protagonistas. Y estábamos con los chicos y uno me dice ‘¿Y Yani?’. Y ella me dijo al toque ‘quiero’, casi sin escuchar la canción. Y eso, para mí, es un mimo y te dan ganas de hacer las cosas. Es lindo compartir con alguien que quiere trabajar con vos”, agregó.

“Esto se estrena el 24 de noviembre. Es un tema romántico, se le canta a ella, se hizo en base a ella. Y con muchas sorpresas que no puedo contar. Yani es una buena actriz, es muy espontánea, y para el quilombo, está mandada a hacer”, añadió, entre risas. Y cerró con unas palabras para Yanina: “Te agradezco con todo mi corazón, sos una princesa. Gracias por tu amabilidad y por divertirte. Te mando un beso grande para vos y toda tu familia”.

EL POLACO RECORDÓ EL DÍA QUE LO LLAMÓ DIEGO MARADONA PARA PREGUNTARLE SI SALÍA CON GIANINNA

En un imperdible mano a mano que tuvo con Fer Dente en Noche al Dente, El Polaco recordó cómo vivió el día que lo llamó Diego Maradona para preguntarle su salía con su hija, Gianinna.

“Con Gianinna siempre fuimos amigos. Y un día, ella me dice ‘escuchame, mi viejo te quiere llamar por teléfono’. Y yo dije ‘¡No! ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablás al Diego?’”, comenzó diciendo el cantante tras declararse fanático del recordado ídolo”.

“Me corta y veo que en mi celular decía ‘Emiratos Árabes llamando’. Y bueno, nada, me puse re nervioso. Diego me dijo ‘no te hagas el pelot…, a mí no me mientas’. Yo le hablé con todo el respeto del mundo”, agregó, entre risas.

Y cerró, a flor de piel: “Ese día choqué con el auto. Me puse nervioso y choqué contra un coso de cemento que había. Fue una anécdota espectacular. Después lo conocí y lo pude abrazar. Para mí, va a ser mi ídolo toda la vida y ese es un recuerdo que me va a quedar en la retina para siempre en mi corazón”.