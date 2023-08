El Polaco visitó a Dante Guebel en sus estudios de Los Ángeles para La divina noche y recordó allí cómo fue el llamado que recibió de Diego Maradona durante la época en la que fue relacionado con Gianinna Maradona, unos ocho años atrás.

El cantante contó en La divina noche, que conoció a Gianinna y a Claudia en un evento al que fue a tocar y generaron muy buena onda. “Compartíamos eso de los padres con problemas y nos entendíamos de una forma diferente”, recordó.

El Polaco y Gianinna Maradone (Fotos: capturas de TV)

“Yo nunca le dije que quería conocer al padre, de hecho, cuando lo conocí no fue por ella. Eso fue terrible, porque yo era fanático del Diego”, agregó el Polaco, que recordó que todo ocurrió mientras se dirigía a la casa de la mamá de Benjamín Agüero.

EL POLACO RECORDÓ AL TENSA LLAMADA DE DIEGO MARADONA EN MEDIO DE LOS RUMORES CON GIANINNA

“Me llamó Gianinna ty me dijo ‘Mi viejo está como loco y quiere llamarte’- Yo estaba manejando porque estaba yendo a su casa a comer una pizzas con amigos. (…) Cuelga y me aparece en el teléfono ‘Emiratos Árabes llamando’. Fue terrible”, relató El Polaco.

“Me dijo ‘Hola. No te hagas el boludo porque yo tengo 50 y tantos años. Lo único que te voy a pedir es que no seas tan hijo de p… como aquel””, agregó el Polaco, sin aclarar quién era “aquel” mientras Guebel le consultaba: “¿Te solapó una advertencia cuasi mafiosa?”.

“Si, cuasi mafiosa. Yo le dije ‘No, por favor, maestro. Es una amiga, es una amiga’. Él quería que no me zarpe, que la cuide y que no me haga el boludo, que le diga la verdad, como que yo andaba con ella. Eso me quiso sacar”, explicó el cantante.

El Polaco (Foto: captura El Nueve)

“Me cagó a pedos todo el tiempo. Me quedé mudo. Le dije que ‘Quédese tranquilo que somos amigos’ y ahí choqué contra una de esas ‘balas’ que hay en el piso por hablar por teléfono. Aparte, transpiré como loco. Cuando corté el teléfono y fue un segundo de ‘No puedo creerlo’”, cerró El Polaco, que agregó que algún tiempo después conoció al Diez cuando fue contratado para animar el cumpleaños de Rocío Oliva.

