Luego de que Ángel de Brito revelara que un famoso lo contactó para pedirle el teléfono de Yanina Latorre, la panelista de LAM sorprendió al aire al revelar que El Polaco la convocó para ser parte de su próximo videoclip.

“Me contrató El Polaco para hacer su próximo videoclip, amor. Ya me mandó el tema y todo, pero no lo puedo mostrar. Esta buenísimo, es muy yo el tema”, contó la angelita, ante la sorpresa del conductor y sus compañeras.

“Todavía no leí el guión. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”, agregó divertida.

Por último, Yanina dio detalles de cómo reaccionó su familia con esta noticia: “Diego me miró con una cara de despavorido y me dijo ‘¿vas a bailar con EL Polaco?’. Yo le conté cuando ya tenía todo decidió. A Lola le encantó, me dijo ‘sos una genia’, y Dieguito se mató de risa”.

YANINA LATORRE DESTROZÓ EN VIVO A CARMEN BARBIERI CON UNA LLUVIA DE EXABRUPTOS

Lejos de conciliar una tregua con Carmen Barbieri después del fuerte descargo que hizo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) donde, entre lágrimas, aseguró que la iba a llevar a juicio, Yanina Latorre recogió el guante y redobló la apuesta en LAM.

“Hay algo que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros, vayan a la facultad como hice yo que tengo cuatro títulos universitarios, ¿ok? Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta, puedo contar que Carmen Barbieri le lavó el or… al marido (Santiago Bal, con quien tuvo a su hijo, Federico) porque lo contó ella”, comenzó diciendo Yanina, al aire, furiosa.

“Y está grabado. Fuiste al teatro, hiciste un monólogo entero riéndote de que al viejo no se le paraba, ¿y ahora llorás? ¡Sos una loca, Carmen Barbieri! Me calenté y yo estaba tranquila. Me dice ‘sin apellido’, tengo un talento innato, hermosa. Me brota, esto no lo escribí. Hablo, no me equivoco, no cometo furcios, tengo sujeto y predicado, tengo una sintaxis perfecta, amor”, agregó.

Y siguió: “Contale a la gente que el abogado que tenés ahí era tu fan y va ahí porque fue a la salida del teatro, te sacaste cuatro selfies y lo sentaste de abogado. Y me amenaza con ir a juicio. Mandalo a la Universidad, Carmen”.

Y cerró, sin filtro: “Esto es serio. Te reíste del marido muerto de nazarena velez (Fabián Rodríguez, con quien tuvo a Thiago). Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida”.