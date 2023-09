Luego del furioso descargo que hizo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) contra Yanina Latorre, la conductora volvió a arremeter contra la panelista de LAM y aseguró que piensa llevarla a juicio.

“Ya hablé con mi abogado para tomar acciones legales. ¿Sabés hace cuánto que me da y me da y yo no le contesto? Nunca hablo mal, ni digo nada de ella. Al contrario, siempre la felicito por cómo conduce el programa. No me lo merezco. Y como no lo merezco, ella sí se merece un regio juicio que le voy a hacer”, comenzó diciendo Carmen en una nota que dio a A la tarde.

“Nada de mediación, vamos a juicio directamente. No quiero que hable más de mí. No es un tema de plata porque yo trabajo, a mí no me mantiene nada. Es un juicio para que pare de hablar de mí”, agregó, contundente.

“No dije que tiene algo personal conmigo porque no me conoce y yo tampoco la conozco a ella, ni sé qué apellido tiene porque Latorre es del marido”, continuó, en referencia a la esposa de Diego Latorre.

Y al ser consultada por el lugar que Yanina se ganó en los medios, Barbieri cerró, filosa: “Sí, claro que sí. Hablando mal de todo el mundo, arruinando matrimonios, lo hace bárbaro a eso. Conmigo no, hasta acá llegó mi amor y es directamente juicio. Lo que está haciendo, está muy mal. No tiene otra cosa que hacer que responderle a la gente. A mí no me quita el sueño esa señora, lo que no quiero es que hable más de mí. Basta, se terminó”.

ESTEFI BERARDI VA A JUICIO ORAL CON YANINA LATORRE

A poco de que comenzara Poco correctos –el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece- Estefi Berardi confirmó que irá a juicio oral con Yanina Latorre por el escándalo que se desató cuando trabajaban juntas en LAM y se difundieron unos supuestos chats entre la joven y Federico Bal.

“Se supo que hubo una audiencia hoy. Lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral”, comenzó diciendo la panelista frente al resto de sus compañeros.

“Es por el tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron. Nadie me vino a preguntar, ni a chequear nada”, agregó, dejando en claro el fuerte malestar que siente con su excompañera.

“A partir de eso yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí sobre una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023″, continuó. Y cerró, tajante: “Eso es un montón, por eso voy contra quienes voy″.