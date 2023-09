El escándalo de Pitty la numeróloga con el Banco Nación por haberle brindado sus servicios sin dudar generó opiniones encontradas. En este contexto, Yanina Latorre la trató de “ñoqui” porque “cobró la guita” que viene de los impuestos de los ciudadanos.

“El Gobierno tiene la culpa y ella también que cobró la guita. ¿Cómo una numeoróloga va a estar en un banco? Es una cosa que no tiene... ¿Habrá estado? Me gustaría tener toda la investigación”, expresó, tajante, en Yanina 1079 durante su picante cruce con el conductor Luis Majul.

“El primer responsable es el Estado y ella también porque está cobrando por ser ñoqui y me hago cargo de lo que digo. No me la imagino sentada con los economistas”.

Sin filtros, trató de “paparruchada” su relación comercial con el Banco Nación. “Ella dice que mandó un presupuesto de 4 palos, que le bajaron a la mitad y ella dice que sí... Y que ella tiene un no sé qué matemático y que ayuda a mejorar el rendimiento. Es una paparruchada por parte del banco, Batakis, Barrios y de ella. El primer responsable es el Estado y ella también porque está cobrando por ser ñoqui y me hago cargo de lo que digo. No me la imagino sentada con los economistas”, sumó, contundente.

YANINA LATORRE CONDENÓ A PITTY POR LA ALTA SUMA DE DINERO QUE COBRÓ

Antes de cerrar, Yanina aclaró que le parece una locura la cantidad de dinero que Pitty cobró por su servicio al Banco Nación.

“Es una locura. 300 mil pesos ¿Cuánto gana un cajero de banco? ¿A vos te parece que una mina se lleve 300 mil pesos por mes en el banco? Que den un puesto a alguien que necesite laburar”.

“Uno también es cómplice de esas cosas. Si a mí ahora me llama el banco por dar monólogos de humor y yo voy y cobro... Un hijo de puta el banco y yo otra turra por ir y cobrarles”, concluyó Yanina. ¿Recibirá respuesta?