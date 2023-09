Dady Brieva estuvo como invitado en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) y allí revivieron anécdotas de su larga amistad. Cuando surgió la escandalosa separación de Carmen Barbieri con Santiago Bal, el humorista la dejó pensando con una llamativa teoría.

“Hay una teoría, que es muy interesante, que dice en general la mujer que tuvo un padre ‘turro’, termina con un ‘turro’”.

“Mi mamá cuando Santiago me engañó… Bah, cuando me enteré que me había engañado, mi mamá decía ‘es una cucaracha y hay que pisarlo”, rememoró la animadora y el ex Midachi trajo a la charla al capocómico Alfredo Barbieri, su padre.

“Hay una teoría, que es muy interesante, que dice en general la mujer que tuvo un padre ‘turro’, termina con un ‘turro’”, señaló, filoso haciendo que Carmen coincida.

Foto: Web Por: Ivan Basso

LA FUERTE FRASE DE DADY BRIEVA FRENTE A CARMEN BARBIERI SOBRE LAS INFIDELIDADES DE SANTIAGO BAL

“Tenés razón. Porque uno busca, especialmente las mujeres, la imagen del padre”, sentenció la conductora, sobre los hombres que eligió para enamorarse.

Estefi Berardi en ese momento intervino. “Uno repite el patrón y por eso hay que constelar para cortar con ese mandato de mierda”, se despachó, sobre la conocida terapia alternativa. “Qué lindo homenaje al padre”, ironizó el actor.

Pero fue la animadora quien remató todo… ¡con un divertido palito para su hijo, Fede Bal! “Mi papá era de terror, mi abuelo era de terror, Santiago era de terror y Federico… es un santo”, cerró, con humor.