Luego de que Andrea Rincón compartiera en las redes el emotivo momento que vivió al decidir bautizarse (y mostrar las imágenes de la ceremonia religiosa en un pelopincho vestida con una túnica blanca), Yanina Latorre dio que hablar con su picante crítica, y la actriz no se quedó callada.

“No entienden, es falta de conocimiento. Se hace así, lo que pasa es que en algunas iglesias es más humilde. Una de las cosas por las que decidí ir a esta es porque no pide plata durante la misa”, comentó Andrea en Quién paga la fiesta (Rock&Pop) en referencia a la parroquia de Villa Celina, La Matanza, a la que va todos los domingos.

Asimismo, al enterarse que Yanina había dicho que era “innecesario” lo de la pelopincho, Rincón respondió, contundente: “No, porque te tenés que sumergir por completo, lo que pasa es que ella no debe tener idea y debe hablar por falta de conocimiento”.

“En el bautismo católico se te moja solo la cabeza, en el cristiano, no. A Jesucristo cuando lo bautizaron lo sumergieron por completo. ¿Quién puede cuestionar mi fe, por qué hago o dejo de hacer? Nunca pensé que iba a pasar esto. Yo puedo ir de castillos a callejones y no se me caen los anillos por meterme en una pelopincho”, cerró Rincón, firme.

ÁNGEL DE BRITO, PICANTÍSIMO CON ANDREA RINCÓN POR SU DESCARGO

Ángel de Brito fue picantísimo con Andrea Rincón por el descargo que hizo en redes sociales en contra de Intrusos: “Alguna vez te buscaste la vida también”.

“Si habló en ese tono en vivo ya en su casa... ¿cómo les habrá hablado a los productores ahí en el piso?”, agregó. Y cerró: “No creo que les haya dicho ‘che amoroso me voy’”.