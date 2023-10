Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, al igual que a su mamá le divierte mucho hacer actividad física. De hecho, la pasa bárbaro practicando un deporte extremo al aire libre del que se volvió fanática.

La nena, que tiene tan solo cinco años, está aprendiendo patinaje de estilo “freestyle”. Se trata de un tipo de patinaje que se caracteriza por sus difíciles trucos en rampas o skatepark (parques donde se practica skate). A diferencia del patinaje artístico, este estilo se practica con rollers.

“Le gusta estudiar muchas cosas: hace ballet, gimnasia rítmica, patinaje. Quiero que tenga las armas para que el día de mañana decida hacer lo que quiera y tenga las herramientas para hacerlo. Yo la voy a apoyar en lo que ella decida”, había contado Luciana, quien compartió las imágenes de Matilda entrenando, sobre la nena, destacando que es disciplinada y habilidosa.

