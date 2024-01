Instalada en Carlos Paz para hacer temporada teatral de verano, Nazarena Vélez charló con sus excompañeras de LAM y reflexionó sobre sus problemas de corazón, consecuencia de haber consumido anfetaminas años atrás con el objetivo de estar delgada, lo que le dejó un “soplo” que no es grave pero tiene que controlar.

“Yo tuve un preinfarto y me quedó un soplo en el corazón. Estuve inmovilizada en la cama durante no sé cuántos minutos. Tenía un preinfarto, los médicos me dijeron que me salvé de causalidad porque la cantidad de pastillas que tomaba era muy grande”, contó, con total sinceridad.

En este contexto, reveló cuándo la cabeza le hizo un clic y comenzó a cuidar su cuerpo más allá de su aspecto físico. “Cuando nació Barbie, la vida me cambió. Pero el clic lo hice cuando me estuve por morir con las anfetaminas. Ahí dije ‘ya está, listo, flaca, sos una imbécil de mier... No entendiste nada de la vida, te hacés la buena madre y te vas a morir por estar flaca’. Me había dado un preinfarto… Una estúpida. Me empecé a hablar como mi mejor amiga”, sentenció, reflexiva.

NAZARENA VÉLEZ REMARCÓ LA IMPORTANCIA DEL AMOR PROPIO

Una vez más, Nazarena Vélez utilizó sus redes sociales para emitir un importante mensaje de amor propio. Antes de la llegada del verano, la panelista de LAM, que ya cumplió 49 años, se mostró en traje de baño para aconsejarles a sus seguidoras de Instagram que amen y cuiden a sus cuerpos pese a los cánones de belleza opresores.

“Se viene el verano, se viene la presión que dale que el cuerpo que querés que combatí la celulitis. No combatas nada, mi amor... Cuidate, amate, respetate, mira las nalgas en caída libre. Te quiero, nalgas”, expresó Nazarena, mientras lucía en el espejo de su casa una bellísima malla strapless con voladitos.

“Estrías, celulitis: somos mujeres reales. ¿Hay que cuidarse? Sí, yo después de tomar sol voy a ir al gimnasio, ¿sabés por qué? Porque quiero vivir muchos años y estar sana. No tenés que tener el cuerpo que querés, tenés que querer el cuerpo que tenés”, sentenció Nazarena, referente del body positive en Argentina.