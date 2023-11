La semana pasada, Pampita reflotó el escándalo del motorhome que protagonizó con Benjamín Vicuña y China Suárez al permitirle a Cris Vanadia que vea sus búsquedas en Google desde el celular, en Bailando 2023.

A 8 años del polémico suceso, en LAM pusieron un tape de Carolina Ardohain hablando del tema en el programa de Marcelo Tinelli, en el que aseguró que su pareja con el actor chileno llegó a su final definitivamente por lo que vio en el motorhome, y Nazarena Vélez sorprendió con un sincericidio. “He agarrado tipo casado”, expresó, sin filtros.

EL SINCERICIDIO DE NAZARENA VÉLEZ EN PLENO DEBATE SOBRE EL ESCÁNDALO DEL MOTORHOME

Ángel de Brito: -Pampita no tenía nada que ocultar y dijo ‘esto me pasó’. Y Polino dijo que con esas difamaciones ensuciaba a la pobre China. Después la China lo limpió a Polino. Ese día, Pampita se levantó de la pista y se fue.

Yanina Latorre: -Fue muy humillante para ella.

Fernanda Iglesias: -En un punto, yo creo que Benjamín tiene toda la culpa, y la China también. Chicas, pensemos esto: te invita a salir un tipo casado, yo no salgo con un tipo casado.

Yanina: -Yo tampoco.

Ángel: -Y si te gusta, agarrás. ¿No, Nazarena?

Nazarena Vélez: (se tentó)

Ángel: -Le estaba leyendo los ojos a Nazarena. Viene Vicuña y te dice... Nazarena agarra.

Fernanda: -¿Vos agarrás, Nazarena?

Nazarena: -He agarrado

Ángel: -Claro, si te gusta, agarrás.

Nazarena: -He agarrado. No conocía a la novia y el pibe me dijo que estaba separado hace dos segundos. Se lo creí. Era muy dudoso.

Ángel: -No preguntaste mucho.