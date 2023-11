Luego de que Coti Romero, su partenaire Jitsu Díaz y Cris Vanadía (el famoso invitado a la salsa de a tres y figura del streaming del Bailando) propusieran un juego de pruebas en la pista, Carolina “Pampita” Ardohain no dudó en prestarse al desafío y pasó un momento particular en vivo.

Todo comenzó cuando el equipo de baile intentó que Marcelo Tinelli muestre su celular. Y si bien se negó a hacerlo, la jurada no tuvo problema en dar el suyo y las últimas consultas que hizo online dieron que hablar en estudio.

Así fue la desopilante charla de Cris, Tinelli y Pampita en el programa de América:

Cris: -Mirá, Marce. Pampita nos dio sus últimas búsquedas en Google. Buscó ‘azul y amarillo, bebé, colores’, por ejemplo.

Pampita: -Para Anita, un video de Anita (la hija que tuvo con su esposo, Roberto Garcia Moritán).

C: - ¿Puedo seguir leyendo?

P: -Sí, sí.

C: -Dice ‘fecha del escándalo de la motorhome’.

P: -¡Uy! Es porque me preguntaron cuándo entré al Bailando y no me acordaba.

Marcelo: -(Se agarra la cara y se tienta, algo nervioso por el momento) ¿esto es verdad?

P: -¡Sí, es verdad! Es que no me acordaba. Pensé ‘¿cuándo vine a reemplazar a Moria Casán?’, ‘¿cuándo fue?’. Y fue ahí. Vine a reemplazarla y me quedé para siempre. Pero seguí diciendo que más hay.

C: -Plin, plin, canciones.

P: Sí, soy muy fan.

C: -Y busco a Juli Castro (la hija de Momi Giardina que también es concursante del certamen).

P: -Si, la quiero mucho y le mando un beso enorme. Yo no tengo nada que esconder.

Cabe recordar que el escándalo de la motorhome fue en 2015 cuando Eugenia “la China” Suárez grababa la película El hilo rojo con Benjamín Vicuña y que despertó una fuerte polémica por la supuesta infidelidad del actor a -su por entonces esposa- con la actriz.

EL PROFUNDO LLANTO DE PAMPITA EN VIVO Y EL CONSUELO DE FER DENTE

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

“Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.