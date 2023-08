Con incomodidad y seriedad, Benjamín Vicuña intentó eludir la consulta del notero de LAM sobre las picantes declaraciones de Pampita, sobre una famosa actriz con la que no trabajaría por el supuesto affaire que habría tenido con quien era su pareja, a principios de 2015.

Benjamín Vicuña: -La verdad que me parece demasiado egoísta de mi parte y autorreferente pensar que ella... Yo tuve un capítulo de mi vida muy importante, con cuatro hijos, pero ella tiene una vida, antes, después, durante. Yo no me puedo hacer cargo de todos sus vínculos.

Notero: -Pero ella hablaba del período en el que estaba con vos…

Benjamín: -Bueno, no sé…

“Yo no me río porque meterse en una cosa al pe... Está de más”.

Notero: -Lo dijo ella, por eso te lo consulto. Ella se reía, desdramatizando, pero...

Benjamín: -Yo no me río porque meterse en una cosa al pe... Está de más.

PAMPITA HABLÓ DE ISABEL MACEDO Y DE UNA ACTRIZ A LA QUE NO PERDONA

El lunes pasado, Pampita dejó abierto un picante enigmático en LAM, tras revelar que hay una actriz con la que no trabajaría. ¿El motivo? La explosiva versión de que habría tenido un romance con Benjamín Vicuña.

La modelo y conductora aseguró que no se trata de Isabel Macedo, actriz con quien protagonizó una escandalosa pelea en enero de 2010, en Uruguay. Ni se trata de la China Suárez, con quien también tuvo una tremenda discusión en el motorhome de El Hilo Rojo, a fines de 2015.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita, sin nombrar a la artista en cuestión.

“Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”, concluyó la expareja de Vicuña, con contundencia.