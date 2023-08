Esta semana Pampita abrió una verdadera caja de Pandora cuando habló sobre las supuestas infidelidades de Benjamín Vicuña con Isabel Macedo y también con una actriz a la que no quiso nombrar, pero que muchos medios señalaron como Natalia Oreiro.

La uruguaya compartió protagonismo con Vicuña en Entre caníbales, una novela que salió al aire en Telefe en 2015, año que marcó no solo una renovación de votos entre el chileno y Pampita, sino también el final de su matrimonio con el escándalo de la China Suárez y el motorhome.

En Socios del espectáculo fueron en busca de la palabra de Vicuña, quien se mostró cauto sobre los dichos de su ex, e incluso buscó despegarse de ese conflicto aduciendo que en ningún momento la modelo hizo referencia a su persona.

BENJAMÍN VICUÑA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE EL ENFRENTAMIENTO DE PAMPITA Y NATALIA OREIRO

“Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”, le dijo Vicuña al ciclo de eltrece.

“Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”, preguntó Vicuña, totalmente desprevenido, que no parecía haber escuchado la clara referencia que hizo su ex en LAM.

“No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!”, cerró el actor chileno, esquivando como pudo la incómoda situación.

