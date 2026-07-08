El dolor la trágica muerte de Ernestina Pais afectó de manera particular a Lautaro López, un íntimo amigo suyo que posteó fotos inéditas de su relación.

“Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa ‘gente que sí’ para vos”, comenzó su publicación acompañada de postales playeras de la actriz de El Divorcio del Año que falleció el viernes 26 de junio.

“Gracias por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás, tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura”, continuó el artista freelancer especializado en técnicas de esculturas inmersivas, escenografía, tematización y utilería.

El video de Ernestina Pais que posteó Lautaro

Cómo era el vínculo con Ernestina

Sin entrar en detalles, pero elocuente, Lautaro enfatizó: “Te voy a querer toda la vida y a extrañar aún más, me duele mucho y todavía no lo puedo creer”.

“Me quedan muchas cosas por contarte y decirte, sé dónde encontrarte, Ernes”, cerró el compinche de Ernestina Pais.

Las fotos de Ernestina Pais

Ernestina Pais por Lautaro López. (Foto: @taro.lopezz/)

Ernestina Pais por Lautaro López. (Foto: @taro.lopezz/)

Ernestina Pais por Lautaro López. (Foto: @taro.lopezz/)

Ernestina Pais por Lautaro López. (Foto: @taro.lopezz/)