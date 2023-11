A pocos días de la escandalosa renuncia de Zaira Nara al streaming de Bailando 2023, Pampita opinó a fondo del enojo de su colega, tras sentirse ofendida por Coti Romero y Charlotte Caniggia en pleno programa.

La exparticipante de Gran Hermano reprodujo en vivo una fuerte frase de Charlotte sobre cómo las hermanas Nara habrían ingresado a los medios y ardió Troya.

PAMPITA OPINÓ DE LA RENUNCIA DE ZAIRA NARA AL BAILANDO

“Hay que estar ahí para saber lo que se siente, lo que pasa adentro de uno. Hay que ser respetuoso con lo que siente el otro. Si para Zaira fue algo que realmente le dolió, algo significativo, se entiende su posición”, dijo Pampita en nota con Socios del Espectáculo.

“Coti pidió disculpas. Sus disculpas son súper sinceras. Hubiera estado bueno que se las pueda dar en persona. Que Zaira escuche su versión”, continuó Pampita.

“Lamenté que Zaira perdiera ese trabajo por una situación de estas. Pero entiendo que uno es libre de elegir dónde quiere estar”.

“Uno, a veces, en un streaming tiene otra liberad, que no es la de la tele, para decir cualquier cosa”, agregó.

“Lo que dijo (Coti) fue fuerte, por supuesto. Pero es algo que suele suceder en este formato de programa”.

“Me hubiera gustado que Zaira pueda recibir esas disculpas en persona y no tomar la decisión de perder un trabajo, en el que se lucía, era valorada y su presencia era importante”, puntualizó la jurado de Bailando 2023.

Y concluyó: “Lamenté que ella perdiera ese trabajo por una situación de estas. Pero entiendo que uno es libre de elegir dónde quiere estar. Si para ella no era cómodo estar ahí, se respeta”.

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A ZAIRA NARA

A pocas horas de que Zaira Nara comunicara su renuncia en Twitter, Marcelo Polino le ofreció sus disculpas en vivo en Bailando 2023.

“Aceptemos que a una persona, que es pública, le pueda molestar que digan en la pista más famosa del país que llegó a dónde llegó por hacerle sexo oral a la gente”.

“Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y de que nos riamos todos. Hay que respetar el dolor y el límite del otro”, continuó el jurado.

“Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Siento que tendría que haberle hecho un comentario”, asumió Polino, quien se quedó completamente ante tamaño escándalo mientras sus compañeros de jurado bromeaban con la situación.

Serio, Polino concluyó: “Yo, como persona individual, las conozco a las chicas desde que comenzaron y no me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó para estar a donde está. Me parece que eso atrasa. Yo le pido disculpas a nombre personal. Yo, Marcelo Polino, le pido disculpas”.