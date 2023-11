Pampita sorprendió al revelar la estrecha conexión que existe entre su hija Ana García Moritán y su papá, Guillermo Ardohain, que murió cuando ella tenía seis años. En este contexto, contó que llamó así a su hija en honor a su padre, para reivindicar los años que estuvieron físicamente juntos.

“Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina... Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, reflexionó Pampita en diálogo con Denise Dumas.

Sin dudas, el recuerdo de su querido papá fue más que importante a la hora de elegir el nombre de su hija con Roberto García Moritán, a la que también pensaron en llamar Carolota o Sofía pero, finalmente, fue Ana.

EL PROFUNDO LLANTO DE PAMPITA EN VIVO Y EL CONSUELO DE FER DENTE

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.