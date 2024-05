Siempre muy cariñosa con su familia, Evangelina Anderson le dedicó a Bastián, uno de sus tres hijos con Martin Demichelis, un dulce posteo en Instagram por su cumpleaños número 15.

Junto a fotos y videos retro que dejan en evidencia los momentos más lindos vividos en esta última década y media, la modelo remarcó que Bastián es “el centro más hermoso” de la vida en familia. “Sos la primera vez que elegiría. Hace hoy 15 años... Sos con quien aprendí mis equivocaciones y mis aciertos”, así comenzó su dedicatoria, a corazón abierto.

“Mi primer ‘mamá' y mis mil te amo. Mi forma de ver la vida. Seguí creciendo así de lindo. Que te brillen los ojos hasta por motivos que otros ojos no vieron. Cambiaría las palabras que te hacen daño por piropos que recordarás. Te abrazaría cada segundo. Te llevaría en brazos todos los días. Nueve meses en mi vientre me parecen nada. Sos el centro más hermoso de nuestras vidas y el corazón más noble de nuestra casa”, siguió Evangelina, muy dulce.

EVANGELINA DESCRIBIÓ CON TERNURA LA PERSONALIDAD DE SU HIJO

Antes de cerrar, Eva describió con ternura la forma de ser del cumpleañero.

“Sos el amor en estado puro. El abrazo más profundo. La mirada con la que yo me curo. El que siempre tiene un te quiero que me salva si yo me hundo. Me emociono mucho en esta fecha. Te amo inmensamente. Feliz cumple”, cerró, muy dulce.