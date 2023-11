Luego de que se hiciera viral un video de Benjamín, el niño que rifó su consola de juegos junto a su papá (que también rifó su moto) para juntar dinero con el objetivo de viajar a Brasil y cumplir el sueño de ver la final de la Libertadores, Carolina “Pampita” Ardohain compartió un dulce momento con el niño.

Desde el país vecino, el pequeño se mostró muy feliz de estar en medio de la fiesta que se vivió en la previa al encuentro entre Boca y Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, pese a no haber podido conseguir entradas para ingresar a la cancha.

Sin embargo, la modelo registró el momento en el que se encuentra con el pequeño para darle la noticia que más esperaba: la posibilidad de ver el partido de sus sueños acompañado de su familia. Además, la jurado de Bailando 2023 lo sorprendió al revelarle que también le consiguió una consola de juegos después de la que él cedió para alcanzar su más ansiada meta.

“Rifamos mi Play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin Play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!”, había dicho Benja en una grabación que rápidamente se hizo viral a tal punto que llegó al corazón de Pampita, quien también viajó a Brasil con su hijo Beltrán para ser parte de este gran evento.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.