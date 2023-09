La recordada “Guerra de las modelos” que se desató a fines de la década de 1990 cuando Pampita irrumpió en el cotizado mundo de la moda, tuvo un inesperado protagonista en Claudio Cosano, que reveló por qué tuvo a la mamá de Ana García Moritán encerrada tres días en un hotel.

En La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) repasaron cómo fue el conflicto en el que se tildó a Pampita de “Muqui”, una situación que involucró a nombres destacados como Julieta Prandi y Nicole Neumann en su momento.

Clauido Cosa (Foto: captura de TV La jaula de la moda)

“Yo me había olvidado, pero fui un poquito el que hizo ese bolonqui. Yo junté a las tres” contó Claudio mientras transcurrían los videos de archivo y también las imágenes actuales de las protagonistas, restándole valor a los dichos de ese entonces.

CLAUDIO COSANO REVELÓ POR QUÉ MANTUVO A PAMPITA ENCERRADA DOS DÍAS EN UN DEPARTAMENTO

Horacio Cabak recordó que fue Cosano quien logró juntar a todas las “super modelos” de fines de la década de 1990 y comienzos de la del 2000 en un mega desfile. “Fue porque lo tenía todo en secreto, porque si se enteraban, no iban”, justificó el diseñador preferido de Mirtha Legrand.

“Y las tenías a todas en diferentes habitaciones, inclusive a una en un hotel”, recordó, por su parte, Fabián Medina Flores. “No, no, no. A Caro la tuve encerrada en un hotel tres días. Se había venido de Chile”, agregó Cosano.

“Fue para que no se enteren las otras dos”, dijo Cosano, en referencia a Prandi y Neumann. “Y el día del desfile se me armó un bolonqui que no había manera…. ¡Pero lo logré! ¡Lo logré y junté a las tres!”, festejó el diseñador.

