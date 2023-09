La guerra de modelos que Nicole Neumann tuvo hace casi 22 años con Pampita tuvo a Julieta Prandi como protagonista, y resurgió con la dura reacción de la futura esposa de José Manuel Urcera, ante las declaraciones de Caro y Juli de la última semana.

“¿Otra vez, chicos? No… Muy vintage. La vida se mueve, las cosas se renuevan. Hablemos de cosas nuevas”, comenzó en una nota con Socios del Espectáculo.

Luego, la jurado de Los 8 Escalones disparó contra Pampita y Prandi sin mencionarlas: “Me interesa cero entrar en eso de vuelta. El que necesite salir con temas vintage, allá ellos”.

NICOLE BLANQUEÓ LOS CONFLICTOS EN LAS PASARELAS

“Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase. Así que no está bueno que nadie se la juegue de santa. Pero está todo bien igual”, continuó Nicole en alusión a los maltratos de los que se quejaron Pampita y Prandi en su momento.

Y se desentendió del apodo de “muqui” que le habían puesto a la jurado de Bailando 2023: “Fue hace un montón, éramos chicas. Ni idea”.

NICOLE NEUMANN PROFUNDIZÓ SU PELEA CON JULIETA PRANDI

En un momento, Nicole Neumann reconoció que le retiró el saludo a Julieta Prandi: “Lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra”.

Pícara, explicó: “La gente que tiene caras y va donde mejor le va el viento. A mí no me agrada. Como sé que son así con otras personas pueden hacer así conmigo. De la gente así me retiro”.

“En el ambiente se sabe quién actuaba de buena manera, como buena compañera, y quién no”, cerró Nicole Neumann.