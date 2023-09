Rodrigo Lussich hizo un filoso comentario en Socios del Espectáculo sobre Nicole Neumann por su enojo con Julieta Prandi, con quien compartió pasarela muchos años en la época de Roberto Giordano.

“Ella dice ‘Julieta me dejó de saludar’... la cantidad de gente que ha dejado de saludar en los últimos años es de locos. Por eso sus invitados son toda la familia del novio porque ella no tiene a quién invitar chicos”, dijo sin filtros.

Entonces, el conductor opinó acerca del motivo por el que la modelo mandó al frente a Nicole: “Prandi está en un lugar en el que ella está más allá del bien y del mal, no va a dejar que le cuelguen ningún San Benito, no tiene ningún problema”.

Nicole Neumann explicó en una entrevista con Socios del Espectáculo por qué decidió contar que fue Nicole Neumann la que le creó el apodo ‘Muqui’ a Pampita en la época de los desfiles de Roberto Giordano.

“A ella le fueron a preguntar si había sido yo como que intentó culparte, entonces dije ‘no, hasta acá, yo no te mandé al frente pero no me quieras manchar a mí con algo que hiciste vos’”, reveló la modelo.