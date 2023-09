La llamada “guerra de las modelos” de principios de 2000 sigue teniendo sus coletazos más de 20 años después. Julieta Prandi volvió a desmentir que sea la autora del apodo “Muqui” a Pampita y en una nota con Socios del Espectáculo la acusó directamente a Nicole Neumann… ¡y fue más allá!

“A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste. Cuando me ensuciás a mí para salvarte vos es donde yo digo ‘no, mi amor’. Las cosas justas”.

“Me tomé el trabajo de sentarme con Caro y contarle cómo fue la historia. De hecho, Caro se sentó después con la autora de este apodo y le habrá dicho lo que necesitó decirle. Yo no tengo nada que ocultar. Me hago cargo de lo que yo digo y hago, no de lo que hacen otros”, aseguró, sobre la nota que hicieron juntas en Pampita online en 2017.

“Al principio cuando me preguntaban y yo no la iba a mandar al frente, pero sabía de lo que me estaban hablando. Ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estas siendo castigado por eso, llega un momento que una dice ‘hacete cargo de tus cosas, ya estamos grandes y no tenés 18 años’”, aseveró, durísima contra la figura de Los 8 escalones de los 3 millones.

Foto: Captura de TV

JULIETA PRANDI APUNTÓ CONTRA NICOLE NEUMANN Y LA ACUSÓ DE SER QUIEN LLAMABA “MUQUI” A PAMPITA

“A la otra persona fueron a preguntarle e intentó culparme. Por eso dije ‘hasta acá’. Yo no te mandé al frente, pero no me quieras manchar con algo que hiciste vos. A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste”, señaló la animadora, muy filosa contra Nicole.

“Cuando me ensuciás a mí para salvarte vos es donde yo digo ‘no, mi amor’. Las cosas justas”, expresó, mientras contaba que con la ex de Fabián Cubero está todo mal. “Nicole dejó de saludarme cuando yo en un desfile la saludé a Caro. Yo nunca dejé de saludarla a Caro, tengo buena onda, he viajado con ella”, lanzó.

“Tengo buena onda con Caro. Le escribí el fin de semana, me la crucé el otro día en el gimnasio en donde entreno. Estuvimos charlando y estaba con su hija preciosa. O sea, yo tengo buena onda. No sé si el resto puede decir lo mismo”, concluyó, mientras acusaba a Nicole de mantener su pelea con Pampita “intacta”.