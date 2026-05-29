Paulo Londra atravesó una nueva etapa de expansión internacional con una exitosa gira por Estados Unidos, donde se presentó en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles.

El cantante cordobés debutó el 21 de mayo en Nueva York y luego participó en dos de los festivales más importantes del país: Sueños Festival, en Chicago, y BottleRock, en Napa Valley.

Paulo Londra arrasó en Estados Unidos (Foto de prensa)

En Chicago compartió lineup con artistas como J Balvin, Yandel, Kali Uchis, Danny Ocean y Manuel Turizo. Mientras que en BottleRock fue uno de los representantes latinos junto a figuras como Foo Fighters, Lil Wayne, Lorde y Backstreet Boys.

La gira continuó con un show en Miami y culminó en Los Ángeles con entradas agotadas y una fuerte respuesta del público.

Paulo Londra arrasó en Estados Unidos (Foto de prensa)

El crecimiento internacional de Paulo Londra

El vínculo de Paulo Londra con la escena musical internacional también quedó reflejado en sus colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Travis Barker, Lil Baby, Timbaland, Becky G y A Boogie Wit da Hoodie.

Cómo sigue la gira de Paulo Londra

Tras su paso por Estados Unidos, el referente urbano continuará su gira por Latinoamérica con presentaciones en México, Colombia, Chile y Perú.

Además, participará como headliner del festival Dale Mixx en Monterrey, donde compartirá escenario con Ozuna, Arcángel y Yandel.

Con cada show, Paulo Londra sigue consolidando su crecimiento global y reafirmando el fuerte vínculo que mantiene con sus fanáticos alrededor del mundo.