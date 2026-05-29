“Las fuerzas armadas del amor” es el focus track de Shine, el reciente disco de Fito Páez. La canción llegó acompañada por un videoclip protagonizado por Sofía Gala Castiglione y dirigido por José Fogwill.

Según contó el propio músico durante la presentación del álbum, este nuevo trabajo representa un renacer artístico y personal tras el grave accidente que sufrió en Madrid, cuando cayó por una escalera y sufrió 11 fracturas en nueve costillas.

El videoclip comienza con una imagen que remite directamente a ese episodio: unas piernas derrotadas en una escalera, mientras el personaje de Sofía Gala pasa a su lado y recorre la noche porteña entre distintos personajes de la cultura local.

Fito Páez mostró el doloroso accidente que cambió su vida en su nuevo videoclip con Sofía Gala (Foto de prensa)

La idea y el guion fueron desarrollados por Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y José Fogwill. Además de Sofía Gala, participan figuras como Liliana Herrero, Daniel Melingo, Leroy Rotman, Margarita Páez, Pablo Potenzoni (TTM), Juana Gallardo, La Piba Berreta, K4, Marté, Lucía Moyano Rebón, Martín López, Bernardo Candel, Lara Baldino, Dulcinea Damevin y Lady Trombón.

La canción funciona como una oda a la amistad y al acompañamiento en los momentos más difíciles. Con una letra directa e íntima, Fito relata en primera persona el accidente que sufrió en Madrid y cómo logró salir adelante gracias al apoyo de sus afectos, sus “fuerzas armadas del amor”.

En esa misma línea, el videoclip refuerza la idea de contención y reconstrucción emocional, mostrando el proceso que atravesó el artista desde el accidente hasta su regreso a los escenarios y al estudio de grabación.

La estética visual y la dinámica narrativa continúan el universo planteado en el corto Todos los Fitos, también dirigido por José Fogwill.