A más de 20 años de la explosiva rivalidad que supieron tener Pampita y Nicole Neumann, Julieta Prandi se cansó y contó tremendos detalles de la interna retro tras ser acusada de ser la creadora del apodo “Muqui” con el que algunas modelos se referían por lo bajo a Carolina Ardohain.

“La moda en el mundo habrá ido así, de competencia. Creo que es un trabajo muy individual. Había rivalidades. A mí me faltó ropa, se empujaban para las fotos de Roberto Giordano…”, comenzó diciendo Julieta en nota con Intrusos.

Sin rodeos, el notero de América le preguntó: “¿Había un River Boca entre Pampita y Nicole?”. Sin vueltas, Prandi respondió: “Sí. No se podían ver”.

“Pampita y Nicole no se podían ni ver... Yo no le puse el apodo a Carolina, ya todos saben quién fue”.

EL ENOJO DE JULIETA PRANDI CON NICOLE NEUMANN

Pese a que en ningún momento nombró explícitamente a Nicole Neumann, Julieta Prandi deslizó que fue ella quien apodó a Pampita como “Muqui” y le dedicó picantes palabras.

“¿Por qué creés que te adjudicaron a vos el apodo?”, le preguntó Rafa Juli.

“Primero, se lo adjudicaron a un grupo de mujeres, no a una sola. Yo estaba adentro de ese grupo”, aclaró Prandi.

Cansada del escándalo retro, agregó: “Cuando yo me entero del apodo y quién lo había puesto, no me correspondía decir ‘fue fulana’. Pero ahora, con los años, veo que la persona que fue responsable toda la vida de ese apodo, nunca se hizo cargo y deja que culpan a otra, bueno, no… Quién lo dijo, ya lo saben todos”.

Interesado en el culebrón vintage, el notero de Intrusos fue por más y le preguntó a Prandi si actualmente tiene relación con la “rival” de Pampita, y Julieta contestó: “Con esa persona no tengo relación porque se ofendió en un desfile, porque la saludé a Carolina”.

“¿Creés que ella lo va a admitir y a pedir disculpas, después de 20 años?”, repreguntó el cronista. Y Prandi, desafiante, finalizó: “No, no creo. Me da igual. Solo digo que no me hago cargo de lo que no me pertenece. Yo de mis errores me hago cargo”.