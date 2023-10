Pampita habló con Socios del Espectáculo de los rumores de crisis con Roberto García Moritán y dejó en claro que se trató de una mentira inventada en redes sociales.

“Me causa gracia que me pregunten cómo estoy porque para nosotros siempre estuvo todo bien”, aseguró la conductora al programa de eltrece.

Entonces, la mamá de Ana remarcó: “En este matrimonio es la primera vez que nos inventan una crisis, yo sé que es así en el medio, cada tanto sucede”.

Pampita habló con Socios del Espectáculo.

“Venía invicta, en estos cuatro años no me inventaron nada, estaba re tranqui, igual no pasa nada porque uno por las redes lo desarticula muy rápido”, cerró Carolina.

PAMPITA CONTÓ EL VERDADERO MOTIVO POR EL QUE DECIDIÓ MUDARSE

Pampita contó en su visita a Podemos Hablar el verdadero motivo por el que decidió mudarse de departamento: “En la semana no necesitábamos algo tan grande”.

“Así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico, acá en Capital, ya que los fines de semana sí vivimos todos juntos y en la semana no”, explicó.