Sin dudas, Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain están en su mejor momento como pareja. En cada cruce de miradas puede notarse lo enamorados y consolidados que están. Además de familia, son compañeros y cómplices, una dupla inseparable.

A más de cuatro años del inicio de su relación, Roberto conversó en exclusiva con Ciudad y reveló cómo enamoró a Pampita. Recordando los primeros encuentros, confesó cuáles fueron las características de su personalidad que conquistaron al amor de su vida.

“Yo creo que fue gracias a mi convicción e insistencia. También, a la desfachatez y a la irreverencia que me caracterizan”, respondió al ser consultado por el portal.

Y agregó, reflexivo: “Yo manifiesto mi rebeldía poniéndome a prueba y creo que, algunas veces, es con suerte… con esta suerte que consagra este enorme amor y que me hace muy feliz”.

PAMPITA CONFESÓ CUÁL FUE SU PRIMERA IMPRESIÓN AL VER A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Pampita visitó Poco Correctos y sorprendió al revelar su sensación al conocer por foto a Roberto García Moritán, su actual marido y padre de su hija menor, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí”, reveló la modelo entre risas y dejando perplejo al equipo del programa vespertino de eltrece.

Luego, se justificó: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”.

“Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada. Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo”, cerró Pampita sin filtros.