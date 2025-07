El 27 de agosto de 2006 fue una fecha que quedó en la memoria de Marcelo Tinelli por el aplastante triunfo de Boca Juniors de Alfio Basile sobre San Lorenzo por 7-0. También fue el inicio de una verdadera odisea para Néstor “El Dragón” Varzé.

El especialista en artes marciales que enfrentaba a Emilio Disi y Guillermo Francella en Extermineitors I y II recordó que al otro día de esta masacre futbolística lo contactaron de la producción de Marcelo Tinelli para alquilarle sus famosas armaduras samurái.

“Le querían hacer una ‘jodita’ en el programa y presentarle ‘Los 7 enanitos’, ‘Los 7 magníficos’ y ‘Los 7 samurái’. Para ‘Los 7 samurái’ me vinieron a buscar a mí. Yo al principio no quería saber nada porque soy muy celoso de las armaduras que hago yo mismo y vendo”, contó.

NÉSTOR VARZÉ RELATÓ LA ODISEA QUE VIVIÓ PARA COBRARLE A MARCELO TINELLI

En ese sentido, Néstor recordó que logró negociar un buen precio por el préstamo de las armaduras, fijado en 700 pesos a cobrar “en mano” en el momento del show. “Cargamos los siete baúles y nos fuimos a Ideas del Sur”, recordó.

“Llegué, me trajeron 7 extras y les puse las armaduras, y una me la puse yo. (…) Cuando terminó, me pongo a guardar las armaduras. No venía nadie para llevarme a mi casa. Aparece uno de la producción para hacerme firmar por el viaje y le pregunto si me iba a pagar él, y me dice ‘No, vas a cobrar dentro de un mes’”, contó.

Néstor Varzé y Marcelo Tinelli (Fotos: captura América y Instagram @nestorvarze)

“Le dije que me habían prometido pagarme en el momento, pero me dijo que tenía que ir en un mes”, agregó “El Dragón”, que contó que eso fue solo el inicio de una odisea de casi un año. “Llegué a mi casa como a las 3 de la madrugada, re caliente. Al mes fui a cobrar y me dijeron ‘la semana que viene’ (…) y así me tenían”, agregó.

“EL DRAGÓN” DE “LOS EXTERMINEITORS” CONTÓ LA ODISEA QUE VIVIÓ PARA COBRAR UNA PARTICIPACIÓN EN LO DE TINELLI

“Empecé a ir una vez por semana de Avellanada a Palermo con el auto de mi novia, y cada vez que iba me seguían diciendo ‘la semana que viene’”, recordó Varzé, que contó que de esta manera lo tuvieron dando vuelta nada más y nada menos que siete meses.

“Un día agarré el auto y le dije ‘Hoy cobro o rompo toda la productora’. Llegué, entre y la chica de la entrada que ya me conocía me preguntó cómo estaba y le dije ‘Mal. Avisale a los de la producción que, si no cobro en 5 minutos, entro y los empiezo a cag… a trompadas a todos. No me importa quién se meta adelante”, relató.

Néstor Varzé y Marcelo Tinelli (Fotos: captura América y Instagram @nestorvarze)

“La chica agarró el teléfono y transmitió lo que le dije, y a los 5 minutos apareció Jacubovich y me dio un cheque, y me cag… porque era a 30 días y me descontaron no sé qué impuesto, así que ni siquiera cobré los 700 pesos. Unos garc… de acá a la China”, explicó Néstor.

“En 2012 me convocaron de History Channel para batir el récord de romper barras de hielo, y cuando íbamos en la combi con los produrores, hablábamos y saltó el tema de Tinelli. Y al chofer de la combi, le debían 15 viajes. Con quien hales de la TV, seguro que los cagar…”, cerró “El Dragón”, que contó que con lo que cobró apenas pudo llenarle el tanque al auto de su novia e invitarla a cenar.

