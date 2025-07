Tras trabajar en el Cantando 2024, Luisa Albinoni se quejó públicamente porque no había recibido el pago por su trabajo. Ahora, La Flia se puso al día, pero la actriz volvió a arremeter contra Marcelo Tinelli.

En su cuenta de X, la artista escribió: “¿Qué pasó ahora, Marcelo Hugo? ¿Me quisiste ningunear poniéndome un precio que sabés que no es?”.

A ello agregó un lapidario comentario contra Marcelo Tinelli: “Y sí… El amor de verdad de la gente jode. Vos sólo tenés guita. Me alegro de abrir puertas para que le pagues a los compañeros”.

Luis Albinoni liquidó a Marcelo Tinelli | Créditos: X @luisaalbinoni

LA FLIA LE PAGÓ A LUISA ALBINONI

Tras su queja pública, otros damnificados se sumaron al reclamo por la deuda de la productora de Marcelo Tinelli. Fue así que la empresa se puso al día con Luisa, pero también con Florencia Peña y su hijo, entre otros.

Mirá lo que dijo la conductora de Los Profesionales de Siempre en Puro Show.

Albinoni habló con La Nación y confesó: “No soy de ese estilo, no me gusta armar despelote, pero cuando leí en un tuit que cerraba la productora LaFlia, me sentí estafada, ninguneada. Tanto tiempo esperando… Siete meses”.

La actriz concluyó: “Ya está, no soy de hacer juicios ni mandar cartas documento porque me parece una pérdida de tiempo y no quería pasar un mal trago. Mi abogado es Miguel Ángel Pierri, y si lo llamaba me iba a tener que pagar retroactivo y al día”-