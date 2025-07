Florencia Peña contó en su paso por Puro Show que la productora de Marcelo Tinelli, LaFlia, le quedó debiendo dinero de su conducción en el último Cantando y aseguró que a su hijo también.

“¿Te pagó a vos Marcelo? Porque Luisa Albinoni contó que no le habían pagado el Cantando" , le preguntó Pampito y ella contestó sincera: “No, me deben a mí y a mi hijo, yo intenté que no se filtrara. Estamos esperando que nos paguen, nos deben bastante, estoy yendo por la vía judicial esperando que se resuelva antes”.

Florencia Peña habló de Marcelo Tinelli (Foto: captura de eltrece).

“¿Te sorprende esto? ¿Marcelo Tinelli se comunicó con vos?" , le consultó entonces Matías Vázquez y la actriz de Pretty Woman confesó: “Yo hablé con Marcelo en el verano y él me prometió que se iba a poner al día. Estamos en julio”.

QUÉ DIJO FLORENCIA PEÑA DE LAS VACACIONES DE MARCELO TINELLI EN MEDIO DE LA POLÉMICA POR SUS DEUDAS

Florencia Peña opinó de las fotos que compartió Marcelo Tinelli de sus vacaciones en Europa con Milett Figueroa en medio de la polémica por las deudas que tendría con sus empleados de su productora.

“Flor, cuando aparecen quizás las fotos de Tinelli en Europa o en otros viajes, ¿genera como cierto rechazo?“, indagó Matías Vázquez y ella dijo: “Y es raro que cuando por ahí hay tanta gente que está esperando cobrar... yo no me sacaría la foto, pero eso son cuestiones personales”.

“Yo amo lo que hago, pero también vivo de esto. Todos hicimos un gran esfuerzo, fue un programa que costó mucho hacerlo porque además eran muchas horas de grabación, fui muy feliz”, reflexionó la actriz.

