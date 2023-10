Como todos los años, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a enternecer a sus seguidores al dedicarle unas dulces palabras a Benicio (el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña) en el día que cumple 9 años.

“¡Feliz cumpleaños, amor mío @beniciovicunaardohain!”, escribió la jurada de Bailando 2023 –el programa que conduce Marcelo Tinelli por América- en su cuenta personal de Instagram junto a varias postales de su niño.

“¡Chiquito divertido, ocurrente, cariñoso, bueno con todos!”, agregó, sin escatimar en halagos para el agasajado. Y cerró, muy tierna: “¡Sos lo máximo, Beni! ¡Que seas inmensamente feliz y que esa carita sin dientes siempre esté sonriendo!”.

¡Feliz cumpleaños, Benicio!

EL PROFUNDO LLANTO DE PAMPITA EN VIVO Y EL CONSUELO DE FER DENTE

La visita de Carolina “Pampita” Ardohain a Noche al Dente –el programa que conduce Fer Dente por América- fue uno de los más emotivos. La modelo explicó por qué es tan significativa una canción en su vida y terminó abriendo su corazón en vivo.

Indagada por su elección en el disco de la vida, la invitada reveló lo que siente por Fix You, de Chris Martin: “Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”, comenzó diciendo la modelo.

“Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.