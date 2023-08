Mientras los rumores la relacionan con Pocho Lavezzi, Zaira Nara habló en Intrusos sobre su presente sentimental de soltería tras terminar su relación con Facundo Pieres. Pampita compartió la nota y contó que tiene varios hombres para presentarle.

“Hay demasiados candidatos”, lanzó divertida, mientras la hermana de Wanda Nara se reía. “Tengo a muchos. Me explota el teléfono, pero va a elegir ella”, comentó.

Las modelos contaron que compartieron un viaje de trabajo. “En Tailandia teníamos nuestros momentos”, se sinceró Zaira, mientras desestimaba la posibilidad de volver a apostar al amor. “Es un buen momento para estar sola”, analizó.

Zaira Nara y Pampita. Foto: Captura de TV

LAPIDARIO POSTEO DE POCHO LAVEZZI TRAS SER VINCULADO A ZAIRA NARA Y JÉSICA CIRIO

En medio de los fuertes rumores que lo vinculan sentimentalmente a Zaira Nara y Jésica Cirio, Ezequiel “Pocho” Lavezzi lanzó un lapidario mensaje a través de sus stories de Instagram.

El exfutbolista, sin nombrarlo, le dedicó su tremenda storie a un hombre con el que deberá resolver un conflicto. “La cosa se resuelve como hombres, si te da nos juntamos y es nuestro, los billetes resuelven como cobarde, te lo dije a vos, pero sos una nena que no se hace cargo y manda gente...”, así comenzó el fuerte descargo del exfutbolista.

“Yo no corro, así que sea como quieras, pero no te dio para que nos juntáramos, ahora hacé lo que quieras y cómo quieras, pero que sea en persona y de hombre solo vos y yo, y no te animaste... Te espero campeón de cuenta bancaria, vos sabés bien y te tembló para hacerte cargo. Lo que pase es nuestro, pero es claro que no te animaste”, sentenció, muy filoso. ¡Uy!