Pampita se emocionó ante la historia de vida de Alma, la señora que conmovió a todos en Los 8 escalones al contar que cuando quedó en la calle con sus hijos, pudo salir adelante al comenzar a vender sus chocolates caseros.

“Correcto, llega a la final ella, Alma, que es chocolatera. Alma trabaja en su casa, hace bombones. Alma, que vive en González Catán y que un día empezó con los chocolates”, la presentó Guido Kaczka, orgulloso de la participante.

“Sí, Guido, volví al chocolate. Fue la herramienta para poder salir de una situación de calle, no quería terminar de caerme y recurrí a hacer panes, pizzas, bombones, lo que pudiese hacer y tuviese llegada más rápido para hacerme de efectivo, seguir invirtiendo y generando para poder alquilar lo que pudimos, una habitación de pensión”.

“Sí, Guido, volví al chocolate. Fue la herramienta para poder salir de una situación de calle, no quería terminar de caerme y recurrí a hacer panes, pizzas, bombones, lo que pudiese hacer y tuviese llegada más rápido para hacerme de efectivo, seguir invirtiendo y generando para poder alquilar lo que pudimos, una habitación de pensión”, siguió a corazón abierto.

El testimonio de Alma conmovió a Pampita que, al finalizar el programa, se acercó y le dio un fuertísimo abrazo, haciendo hincapié en que esa noche había logrado tocar su corazón y el de todos los televidentes.

ALMA PROFUNDIZÓ SU TESTIMONIO EN POCO CORRECTOS

Al día siguiente, Alma visitó Poco Correctos y afirmó que recibió apoyo en la calle tras haber contado su historia de vida en televisión.

“Me encantó sentir todo el apoyo, todos los mensajes que me caían mientras estaba el programa... Hay muchas personas que les pasó lo mismo y que quizás no tienen el medio para expresarlo y contarlo; se sintieron identificados y dijeron ‘yo pasé por algo así o a mí me está pasando’. Me sintieron cercana”.

“Me encantó sentir todo el apoyo, todos los mensajes que me caían mientras estaba el programa... Hay muchas personas que les pasó lo mismo y que quizás no tienen el medio para expresarlo y contarlo; se sintieron identificados y dijeron ‘yo pasé por algo así o a mí me está pasando’. Me sintieron cercana”, concluyó, muy dulce.