Este domingo se conoció la noticia de la muerte de Bernard Hill, el actor británico de 79 años que desde hace más de cinco décadas se desempeñaba en cine, teatro y TV tanto en su país natal como en Hollywood.

Tras una década actuando en producciones de su país, Hill se hizo conocido por su papel del sargento Putnam en la biopic de Gandhi (1982), aunque su siguiente papel medianamente conocido para la gran audiencia llegó en 1995 como uno de los caballeros de Lancelot, el primer caballero (Lancelot, the first knight).

Bernard Hill en la cubiert del Titanic (1998)

Tras interpretar al dr. David Hawhorne en la nueva adaptación de Garras, donde comienza la aventura (The Ghost and the Darkness, 1996), le llegó el primero de los papeles que lo hizo mundialmente conocido: el del capitán Smith en la colosal Titanic (1998) de James Cameron.

Hill interpretó a Egeus en El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare (A Midsummer Night’s Dream, 1999), y se mantuvo firme en Hollywood con El rey escorpión (The skorpion King, 2002) de Chuck Russell, el primer protagónico de Dwayne Johnson, The Rock.

Bernard Hill como el Rey Theoden de El señor de los anillos Las dos torres (2002)

Sin embargo, para ese entonces, el actor ya había filmado todas sus apariciones como el Rey Theoden para la segunda y tercera entregas de El señor de los anillos, Las dos torres (2002) y El regreso del rey (2003), las multipremiadas entregas del clásico de Tolkien que filmó Peter Jackson.

En los años siguientes, Bernard Hill se mantuvo en Hollywood participando de producciones como En compañía del miedo (Gothika, 2003) con Halle Berry, Wimbledon (2004) y Operación Valkiria (Valkyrie, 2008) de Bryan Singer con Tom Cruise.

