Por primera vez, Pampita habló a fondo de la tensa relación que tiene con su madre, Thania Dos Santos. La conductora aclaró en PH Podemos Hablar que no está peleada con la señora, pero que es verdad que sus personalidades chocan.

“No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo...”, admitió la conductora sobre su madre, que elige seguir viviendo en La Pampa.

“No estuvimos peleadas, pero tenemos carácter fuerte las dos. A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo...”.

La madre de Pampita y su papá se separaron cuando ella era muy chiquita. Y su padre falleció tiempo después, cuando tenía 6 años. “Mi mamá rehizo su vida, se volvió a casar, crecí en dos lugares, yendo y viniendo...”, contó, remarcando que su madre siempre se las arregló trabajando de lo que podía, “buscando el mango”, y que se siente muy orgullosa de ambos.

LOS ARGUMENTOS DE PAMPITA PARA ALQUILAR UNA CASA MÁS AUSTERA

“Pensamos en un momento que los días de semana íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana”, había justificado Pampita en PH, en alusión a sus hijos tres hijos con Benjamín Vicuña, los dos adolescentes de Roberto García Moritán, además de Ana, su hija en común.

“Entonces en la semana no necesitábamos algo tan grande, así que aprovechamos que subió el alquiler y nos vamos a algo más chico también, acá en Capital”, había concluido Pampita.