Luego de que Carmen Barbieri hiciera un fuerte descargo contra Ángel de Brito y sus angelitas de LAM, Nazarena Vélez fue letal con su opinión y dio que hablar al disparar sin filtro contra la conductora de Mañanísima, el programa que conduce por eltrece.

Todo comenzó cuando De Brito recordó con ironía las palabras de Barbieri sobre Nazarena al aire: “Te felicitó Carmen por destruir vidas, por arruinarle la vida la gente”, expreso en el ciclo de América.

Tras escucharla, Nazarena tomó la palabra: “¡Qué atrevida! No sé cómo le da la cara, de verdad. Hay cosas que la escucho y digo ‘no sé cómo le da la cara’. Y aparte, lo dice con una seriedad. ¡Qué caradura!”, remarcó. Y cerró, tajante: “Con las cosas que ha dicho esa mujer. De verdad, no puedo creer”.

CARMEN BARBIERI CONTÓ QUE CONOCIÓ A LA NUEVA NOVIA DE FEDE BAL

Luego de Fede Bal confirmara que volvió a apostar al amor de la mano de la bailarina, Flor Díaz –tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey- Carmen Barbieri dio detalles de su primera conversación con su flamante nuera.

Flor Díaz, la nueva novia de Fede Bal (Foto: Instagram)

“Fede estaba en México con ella. Él me decía ‘estoy con una chica que me gusta mucho’. Entonces un día estábamos en medio de una videollamada y ella le dice ‘mostrame, quiero que me conozca’. Me mandó un regalo que voy a traer mañana. Me regaló el calendario azteca”, comenzó diciendo la conductora de Mañanísima, el programa que va de lunes a viernes a las 9 por eltrece.

Tras escucharla, Majo Martino intervino con un análisis en vivo: “Entonces está enganchada porque si le hacés un regalo a tu suegra es porque estás enganchada. Ella está enamorada de Fede”, sentenció.

Carmen Barbieri y Fede Bal.

Luego, la presentadora reveló cuál fue la primera impresión de Flor: “Me pareció divina. Me dijo ‘quiero que sepas con quien está tu hijo, esta soy yo’. Estaban en un restaurante cuando me llamaron”.

“A mí me dijeron que ella tiene un carácter tremendo, como que pone los puntos. Es una chica con personalidad”, acotó Estefi Berardi. Y Carmen cerró, tajante: “Así tiene que ser con Fede porque si no va muerta. Igual, es muy pronto para que se ponga de novio, no estoy de acuerdo”.