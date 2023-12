Las declaraciones mediáticas de Sofía Aldrey enfurecieron a Carmen Barbieri, quien expresó toda su bronca primero de forma elíptica y luego de manera frontal contra la exnovia de su hijo, Federico Bal.

“No voy a parar de mandar cartas documento a toda la gente que ayer y antes de ayer hablaron, y hablan mal del programa que es el pan de cada día. A vos te estoy hablando”, comenzó desencajada la conductora de Mañanísima.

“¿Vos crees que yo te creo que no te importa nada? Si a vos te importa todo. Y te va a importa mucho lo que te va a pasar, porque de mi parte no me voy a callar. Voy a hablar en mi programa, no en la calle con un notero”, continuó enardecida.

Entonces, exclamó: “Yo estoy dolida, herida y enojada porque se meten en mi vida, con mi trabajo. No solo mi trabajo, que es el de todos nosotros, que todos los días hacemos para que la gente se divierta y esté feliz. ¿Con qué derecho se van a meter con mi trabajo y vida privada?”.

“Si tengo ganas de ventilar mi vida privada lo hago yo. Yo puedo hablar de mí. ¿Pero vos? Estate atenta a lo que voy a decir”, concluyó antes de pedir un corte comercial.

CARMEN BARBIERI EXPLOTÓ SIN FILTROS CONTRA SOFÍA ALDREY

Finalizada la catarsis inicial, Carmen Barbieri recibió el llamado de Fede Bal para que se calme, pero hizo caso omiso después de pasar fragmentos del reportaje de Sofía Aldrey con LAM.

“No le gusta a ella que bromeemos, porque es verdad que sufrió mucho”, explicó ante Estefi Berardi, sobre quien Aldrey desliza que fue amante de Fede Bal, pese a que ante la Justicia desconoció los chats en donde se habría comprobado el affaire.

“Nosotros vivimos del humor Sofía, vos vivís de otra cosa. Nosotros trabajamos hace años, mi papá, mi abuelo, Federico, yo vivimos de nuestra profesión. Mal o bien. Te puede o no gustar lo que hago, pero nosotros hacemos humor. Vos vivís de otra cosa. Yo necesito trabajar todos los días para poder llegar a fin de mes”, cerró Carmen Barbieri picantísima con Sofía Aldrey, heredera de una de las familias más acaudaladas de Mar del Plata.