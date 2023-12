A diez meses de la escandalosa separación de Fede Bal, Sofía Aldrey habló como nunca con LAM sobre las numerosas infidelidades del actor y reveló que muchas de las famosas con las que su ex chateó o tuvo encuentros íntimos la llamaron para darle explicaciones.

En febrero, cuando se desató el conflicto en los medios dos de los nombres que sonaron fueron el de Estefi Berardi y Claudia Albertario.

En ese marco, y tras el accionar legal de la panelista de Mañanísima contra Sofía, el notero Alejandro Castelo le comentó a la maquilladora: “Estefi Berardi siempre lo negó (a Fede)”.

“Yo sé lo que es verdad y lo que es mentira. Puedo dormir tranquila porque yo nunca mentí. Yo sé lo que pasó”, dijo Aldrey.

Picante, continuó: “Si yo tuviera que agarrármela con cada una de las minas de los chats o con las que... No me alcanzan las horas del día, de la semana, del mes. Nos quedamos hasta mañana acá hablando”.

“Ella (Berardi) fue la gota que rebalsó el vaso. Yo no tengo nada personal contra ella. No la conozco”, aseguró.

SOFÍA ALDREY Y EL LLAMDO DE LAS “AMANTES” DE FEDE BAL

Ahondando en la dolorosa ruptura, el cronista repreguntó: “De todos los nombres que aparecieron, porque me acabás de decir que es una lista, ¿contaste todos los que quisiste exponer?”.

Tajante, Sofía expresó: “Yo no quise exponer nunca nada... Además, esto ya pasó hace tanto y había tantos, pero chats, tantas cosas que leí horribles que no quiero pensar. No me quiero acordar… En su momento me llamaron un montón”.

“¿Albertario?”, retrucó el notero. “No, ella no”, contestó la ex de Fede Bal. “¿Conocidas?”, insistió el cronista, y Sofía Aldrey asintió: “Sí, sí”.